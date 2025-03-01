Терентьева выиграла в скиатлоне на чемпионате России в Казани, Непряева — вторая

Фото: Михаил Захаров

Наталья Терентьева победила в скиатлоне в рамках чемпионата России по лыжным гонкам в Казани. Лыжницы прошли дистанцию в 20 км — по 10 км классикой и коньковым стилем.

В гонке победила олимпийская чемпионка Наталья Терентьева. Второй на финиш приехала сестренка победительницы Дарья Непряева. Обе лыжницы выступают за сборную Татарстана. Тройку лучших замкнула Алина Пеклецова.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Отметим, что олимпийская чемпионка Татьяна Сорина заняла 17-е место с отставанием в 24,9 секунды. Лидер общего зачета Кубка России Екатерина Смирнова стала девятой.

Соревнования проходят с 1 по 9 марта в казанском поселке Мирный.

Сегодня в 12.00 по московскому времени в скиатлоне на дистанции 10+10 км начнут соревноваться мужчины.

Зульфат Шафигуллин