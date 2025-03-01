Терентьева выиграла в скиатлоне на чемпионате России в Казани, Непряева — вторая
Наталья Терентьева победила в скиатлоне в рамках чемпионата России по лыжным гонкам в Казани. Лыжницы прошли дистанцию в 20 км — по 10 км классикой и коньковым стилем.
В гонке победила олимпийская чемпионка Наталья Терентьева. Второй на финиш приехала сестренка победительницы Дарья Непряева. Обе лыжницы выступают за сборную Татарстана. Тройку лучших замкнула Алина Пеклецова.
Отметим, что олимпийская чемпионка Татьяна Сорина заняла 17-е место с отставанием в 24,9 секунды. Лидер общего зачета Кубка России Екатерина Смирнова стала девятой.
Соревнования проходят с 1 по 9 марта в казанском поселке Мирный.
Сегодня в 12.00 по московскому времени в скиатлоне на дистанции 10+10 км начнут соревноваться мужчины.
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