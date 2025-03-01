Раис Татарстана Рустам Минниханов отмечает 68-й день рождения

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов празднует свой 68-й день рождения. Он возглавляет регион около десяти лет. За эти годы Татарстан укрепился на позициях региона-лидера по инвестиционному потенциалу, развился в статусе спортивной столицы России и стал площадкой для встреч мировых лидеров по самым актуальным политическим и экономическим вопросам.



Жители республики с раннего утра поздравляют раиса с днем рождения. Минниханов в соцсетях поблагодарил всех за поздравления.