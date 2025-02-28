ISU получил списки российских и белорусских спортсменов для олимпийского отбора

Фото: Динар Фатыхов

Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил получение списков кандидатов от России и Беларуси на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии. Об этом сообщили в ТАСС.

Федерация фигурного катания на коньках России направила в ISU заявки от спортсменов, желающих участвовать в отборочных соревнованиях в статусе независимых нейтральных спортсменов.

ISU получает заявки не только от российских, но и от белорусских фигуристов. Участие в отборе дает возможность спортсменам из обеих стран рассчитывать на участие в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Анастасия Фартыгина