ISU получил списки российских и белорусских спортсменов для олимпийского отбора
Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил получение списков кандидатов от России и Беларуси на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии. Об этом сообщили в ТАСС.
Федерация фигурного катания на коньках России направила в ISU заявки от спортсменов, желающих участвовать в отборочных соревнованиях в статусе независимых нейтральных спортсменов.
ISU получает заявки не только от российских, но и от белорусских фигуристов. Участие в отборе дает возможность спортсменам из обеих стран рассчитывать на участие в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.