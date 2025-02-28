Центробанк: в России не будут выпускать пластиковые купюры из-за климата

Фото: Михаил Захаров

Банк России сообщил, что выпуск пластиковых купюр в стране не планируется. Основная причина заключается в том, что бумажные банкноты лучше справляются с низкими температурами, чем пластиковые, сообщили в пресс-службе регулятора.

Пластиковые купюры оправданы в странах с влажным тропическим климатом, где они не намокают и не впитывают грязь. Однако в России, где зимние температуры могут опускаться ниже нуля, бумажные купюры показывают лучшие результаты.

Кроме того, банк подчеркнул, что защитные элементы, такие как водяные знаки и защитные нити, не могут быть включены в пластиковые банкноты, что делает их менее защищенными от подделок. Для увеличения срока службы бумажных денег в России используются специальные полимерные пропитки и лаковое покрытие, что позволяет сохранить их качество.

Напомним, что Центробанк отложил выпуск обновленных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей до 2028 года из-за смены подхода к их разработке. Ранее предполагалось, что купюры появятся в обращении до 2025 года.



Анастасия Фартыгина