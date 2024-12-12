Банк России перенес срок выпуска обновленных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей

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Центробанк отложил выпуск обновленных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей до 2028 года из-за смены подхода к их разработке. Ранее предполагалось, что купюры появятся в обращении до 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.



— В связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделали более открытой процедуру выбора символов, сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот оставшихся номиналов (10, 50 и 500 рублей) сдвигаются. Планируем выпустить их до 2028 года, — рассказали в пресс-службе ЦБ.

Регулятор уточнил, что новые банкноты не будут введены в обращение сразу, потребуется время на адаптацию оборудования, его настройка под уже выпущенные банкноты номиналом 100 и 5000 рублей идет параллельно с подготовкой к приему новых.



— Около 90% банкоматов готовы принимать обновленную 100-рублевую банкноту, и около 70% — это новые 5 000 рублей. Банкоматы выдают эти деньги свободно, без каких-либо ограничений, — говорится в сообщении.

Напомним, планировалось, что обновление банкнот номиналом в 100, 1000, 5000, 500, 50 и 10 рублей завершится в 2025 году. Достопримечательности, которые появятся на измененных купюрах, будут определены жителями по итогам народного голосования.