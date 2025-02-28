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Гатиятулин перетасовал состав «Ак Барса» на матч с «Трактором»

16:07, 28.02.2025
Гатиятулин перетасовал состав «Ак Барса» на матч с «Трактором»
Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб Анвара Гатиятулина внес кардинальные изменения в сочетания игроков «Ак Барса» на матч с «Трактором». Первые две тройки атаки казанцев изменились практически полностью.

В стартовом звене сыграют Александр Барабанов, Илья Сафонов и Артем Галимов. Капитан Дмитрий Яшкин и Кирилл Семенов опустились во вторую тройку атаки, где выйдут с форвардом Семеном Кошелевым. Неизменным осталось лишь четвертое звено: Дыняк — Кателевский — Замалтдинов.

В воротах «Ак Барса» сыграет Амир Мифтахов, сменщиком заявлен Тимур Билялов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Встреча с «Трактором» состоится в 17.00 по московскому времени в Челябинске. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее «Ак Барс» проиграл матч в Екатеринбурге «Автомобилисту» (1:2) и откатился на четвертое место в Восточной конференции.

Зульфат Шафигуллин

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