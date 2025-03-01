Сегодня днем в Татарстане ожидается до -6 градусов
Утром местами возможен туман
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 4–9 м/с. Утром ожидается до -11 градусов, при прояснениях и в низких местах до -20 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани прогнозируется от -1 до -3 градусов, местами небольшой снег.
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