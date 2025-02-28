Российские войска освободили село Новая Сорочина в Курской области
Российские войска освободили село Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
— В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина, — говорится в еженедельной сводке министерства.
Накануне подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Никольский, а Погребки и Орловка были освобождены 26 февраля.
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