ВС РФ освободили Погребки и Орловку в Курской области
Минобороны России заявило о том, что российские военные восстановили контроль над населенными пунктами Погребки и Орловка в Курской области.
— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки, — сообщается в сводке министерства.
Напомним, что недавно российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области.
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