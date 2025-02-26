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ВС РФ освободили Погребки и Орловку в Курской области

13:24, 26.02.2025
ВС РФ освободили Погребки и Орловку в Курской области
Фото: Динар Фатыхов

Минобороны России заявило о том, что российские военные восстановили контроль над населенными пунктами Погребки и Орловка в Курской области.

— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки, — сообщается в сводке министерства.

Напомним, что недавно российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области.

Матвей Гавриков

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