Российские военные взяли под контроль населенный пункт Никольский
Подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Никольский. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский, — отмечается в телеграм-канале министерства.
Напомним, накануне российские военные восстановили контроль над населенными пунктами Погребки и Орловка в Курской области.
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