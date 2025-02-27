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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Никольский

13:36, 27.02.2025
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Никольский
Фото: Олег Тихонов

Подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Никольский. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский, — отмечается в телеграм-канале министерства.

Напомним, накануне российские военные восстановили контроль над населенными пунктами Погребки и Орловка в Курской области.

Елизавета Пуншева

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