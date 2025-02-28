Розничный кредитный портфель Волго-Вятского банка Сбербанка достиг 1,7 трлн рублей

Рост кредитного портфеля розничного бизнеса по итогам прошлого года составил 10%

На 1 января 2025 года розничный кредитный портфель Волго-Вятского банка Сбербанка составил около 1,7 трлн рублей, что на 10% больше, чем на начало 2024 года. Портфель жилищных кредитов достиг 1,1 трлн рублей, увеличившись на 8%, а портфель потребительских кредитов составил 373 млрд рублей.

В прошлом году жителям было выдано 78 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 252 млрд рублей, при этом почти 70% выдач пришлось на программы с господдержкой. Объем оформленных потребительских кредитов в 2024 году составил 260 млрд рублей, пик выдач пришелся на май.

По итогам года портфель пассивов физических лиц продемонстрировал значительный рост, достигнув на 1 января 2025 года отметки в 2,1 трлн рублей.