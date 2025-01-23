Татарстан выделит 59 млн рублей на отлов бездомных животных в 2025 году

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В 2025 году Татарстан направит более 59 млн рублей на программу по отлову бездомных животных. Часть тендеров на 16,4 млн уже опубликовали на портале Госзакупок.

Наибольшие средства выделены для:

Зеленодольска — 2,9 млн рублей;

Альметьевска — 2,55 млн рублей;

Казани — 1,8 млн рублей;

Бугульмы — 1,6 млн рублей;

Лениногорска — 947 тыс. рублей.

Дополнительные средства распределены между несколькими районами: Лаишевским (855,7 тыс.), Нурлатским (734,3 тыс.), Кукморским и Тукаевским (по 610 тыс.), Арским (598,4 тыс.) и Мамадышским (481,6 тыс.).

Сармановский, Черемшанский, Верхнеуслонский, Алексеевский, Кайбицкий, Аксубаевский, Агрызский, Сабинский и Тюлячинский районы в сумме получат 2,6 млн рублей на отлов бездомных животных, при этом суммы варьируются от 150 до 398 тыс. рублей.

Анастасия Фартыгина