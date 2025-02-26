Законопроект по защите детей от собак в России поручили разработать до 3 марта

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил председателю думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной подготовить законопроект по защите детей от нападения бродячих собак до 3 марта. Об этом сообщает ТАСС. Володин также призвал правительство России присоединиться к этой работе.

— Просьба со стороны правительства — постарайтесь также в оперативном режиме совместно с председателем комитета принять участие в подготовке законодательной инициативы с тем, чтобы мы ее в понедельник могли уже на Совете обсудить и постараться внести на рассмотрение депутатов Государственной думы, — заявил председатель Госдумы.

Он добавил: случаи нападения беспризорных животных говорят о том, что «законодательство несовершенно».

— Поэтому давайте принимать решение, предоставляющее все права регионам, чтобы можно было с них спросить, потребовать, привлечь к ответственности должностных лиц <…>. Эти разговоры о том, что давайте построим приюты — никто не запрещает их строить, давайте строить. Но параллельно с этим надо навести порядок, — считает Володин.

Напомним, о необходимости разработать нормы для защиты детей от бездомных собак он заявил еще вчера.



— Мы детей, людей защищать будем? Вдумайтесь: взяли, поставили на одну планку ребенка и животное. Давайте наведем порядок и поручим профильному комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства как можно скорее законопроект внести, чтобы регионы получили возможность принимать решения. Жизнь ребенка дороже. Горе какое у родителей. Вы себя на их место поставьте. Мы должны понимать ответственность, — сказал он.

Галия Гарифуллина