Татарстан не вошел в список регионов с самыми высокими зарплатами в 2024 году

Фото: Михаил Захаров

По итогам 2024 года средняя зарплата увеличилась во всех регионах России. В 11 из них она превысила 100 тыс. рублей, однако Татарстан в это число не вошел. Об этом сообщает «РИА Новости».

Самая высокая средняя зарплата зафиксировалась на Чукотке и составила 185 тыс. рублей. Второе место занял Ямало-Ненецкий АО с показателем в 164 тыс. рублей, а третье — Москва (162 тыс. рублей).

Средняя зарплата выше 100 тысяч рублей наблюдалась в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Якутии. В прошлом году в число этих регионов вошли Мурманская область и Санкт-Петербург.

Напомним, по итогам 2024 года в Казани зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы: он составил 0,18%. Если к январю 2024 года в городе насчитывалось 1 765 официально зарегистрированных безработных, то в 2025-м их количество снизилось до 1 193 человек.

Елизавета Пуншева