«Ак Барс» сыграет в Челябинске с лидером Востока «Трактором»

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» сыграет в Челябинске с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Бенуа Гру лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

В последней игре чемпионата «Трактор» проиграл дома «Нефтехимику» со счетом 1:3. Челябинцы прервали свою трехматчевую победную серию в КХЛ. С 82 очками «Трактор» занимает первую строчку на Востоке.

«Ак Барс» отстает от лидера конференции на шесть баллов, имея один матч в запасе. Перед поездкой в Челябинск казанская команда уступила «Автомобилисту» в Екатеринбурге со счетом 1:2.

В очном противостоянии «Ак Барс» выиграл в 43 из 69 матчей с «Трактором». В текущем сезоне команды обменялись домашними победами. В Челябинске «Трактор» победил 3:1, а в Казани подопечные Анвара Гатиятулина взяли реванш — 4:0.

В прямом эфире встречу покажет телеканал ТНВ в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин