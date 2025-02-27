Казанский «Водоканал» продолжает ремонтировать аварийный участок коллектора по ул. Воровского
Сейчас ведутся работы по прочистке, при проведении которых специалисты извлекли из коллектора наконечник топора
«Водоканал» продолжает ремонтировать аварийный участок канализационного коллектора на ул. Воровского, 83.
Для проведения работ специалисты выполнили монтаж водопонижающей установки и временной напорной станции для перекачки сточных вод в обход аварийного участка.
Там проложили уже 12,5 м новой трубы. Сейчас ведутся работы по прочистке, при проведении которых специалисты извлекли из коллектора наконечник топора.
На данный момент вычищено 15 м коллектора, процесс продолжается.
В этом году планируется провести полную реконструкцию данного аварийного участка.
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