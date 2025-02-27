Казанский «Водоканал» продолжает ремонтировать аварийный участок коллектора по ул. Воровского

Сейчас ведутся работы по прочистке, при проведении которых специалисты извлекли из коллектора наконечник топора

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

«Водоканал» продолжает ремонтировать аварийный участок канализационного коллектора на ул. Воровского, 83.

Для проведения работ специалисты выполнили монтаж водопонижающей установки и временной напорной станции для перекачки сточных вод в обход аварийного участка.

Там проложили уже 12,5 м новой трубы. Сейчас ведутся работы по прочистке, при проведении которых специалисты извлекли из коллектора наконечник топора.

На данный момент вычищено 15 м коллектора, процесс продолжается.

В этом году планируется провести полную реконструкцию данного аварийного участка.

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