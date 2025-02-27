Владельца потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212» оштрафовали на 30 тыс. рублей

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Суд назначил владельцу потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212» административный штраф 30 тыс. рублей за нарушение требований технического регламента. Об этом сообщает «РИА Новости».

В суде ответчик заявил, что экипаж танкера руководствовался указаниями капитана порта при передвижении вне сезона плавания. При этом капитан якобы распорядился о следовании к судну-накопителю для перегрузки в составе каравана судов, однако судно-накопитель было не готово к приему груза. Само крушение судна в итоге произошло при попытке перехода танкера в убежище в период штормовой погоды.

Кроме того, по данным компании, был нарушен только установленный сезон, но не район плавания.

По словам гособвинителя, позиция судовладельца основана на искажении фактических обстоятельств и неправильном трактовании норм закона, а заявку на включение в состав каравана подавал именно агент судовладельца.

— Согласно кодексу о торговом мореплавании, на капитана судна возлагается управление судном, в том числе судовождение, принятие мер по обеспечению безопасности мореплавания. Маршрут движения судна, включая порт погрузки и порт выгрузки, определяется судовладельцем. Капитан судна обеспечивает движение с соблюдением требований безопасности мореплавания. В сложившихся условиях, связанных с истечением сезона плавания в ноябре, общество осознанно продолжило движение в порт «Кавказ» для выгрузки. Доказательств невозможности выгрузки судна в ином безопасном месте не представлено. Те доводы о том, что они были включены в суточный план-график движения и расстановки судов и у них не было другой возможности, не соответствуют действительности — они могли отказаться от перехода в любой момент, это их право, а не обязанность, — отметил прокурор.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Отмечается, что компания планирует обжаловать решение суда.

Ранее, в феврале, Арбитражный суд Краснодарского края признал ЗАО «Волгатранснефть», владельца танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, виновным в нарушении требований технических регламентов при эксплуатации судна и оштрафовал компанию на 300 тыс. рублей.

В декабре главным управлением Следкома России капитанам обоих танкеров предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека, при этом мера пресечения для капитана «Волгонефти-212» была избрана в виде заключения под стражу. После Роструд оштрафовал ООО «Кама шиппинг», владельца танкера «Волгонефть-212», за нарушения трудового законодательства.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошло крушение двух российских танкеров («Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»), что привело к экологической катастрофе и разливу мазута, который загрязнил пляжи протяженностью до 50 км. В результате инцидента погиб один человек, 12 членов экипажа «Волгонефти-212» были эвакуированы с переохлаждением, а на борту второго танкера находились 14 человек без пострадавших. Подробнее — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева