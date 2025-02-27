США обвинили КНДР в краже криптовалюты Ethereum на сумму $1,5 млрд

Фото: Татьяна Демина

США возложили на власти КНДР ответственность за кражу криптовалюты Ethereum на сумму $1,5 млрд с биржи ByBit. Соответствующее оповещение опубликовало КНДР.

По предварительным данным, хищение произошло 21 февраля.

В сообщении ФБР говорится, что вывод средств удалось осуществить пакетом программ, которому в американской спецслужбе дали условное название TraderTraitor («Трейдер-предатель»). Это приложения, которые выдают себя за инструменты для торговли криптовалютой.

По версии ФБР, TraderTraitor использует группа хакеров, спонсируемых властями Северной Кореи, которых специалисты по кибербезопасности называют Lazarus Group, APT38, BlueNoroff и Stardust Chollima. Их активность фиксируется с 2020 года.

— Акторы TraderTraitor действуют быстро и конвертировали часть украденных активов в биткойны и другие виртуальные активы, распределенные по тысячам адресов на нескольких блокчейнах. Ожидается, что эти активы будут дополнительно отмыты и в конечном итоге конвертированы в фиатную валюту,— говорится в сообщении ФБР от 26 февраля, и приводятся адреса украденных Ethereum с просьбой к операторам блокировать транзакции по ним.

Елизавета Пуншева