Тренер «Ак Барса» Гатиятулин объяснил поражение от «Автомобилиста»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил поражение от «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, казанская команда была готова к плотной обороне соперника, но действовала хуже при игре на «пятаке».

— Напряженный матч, много плотности в перестроениях, много борьбы. Команда в атаке была немного прямолинейной? Нет. Мы понимали, в какой хоккей будет играть соперник, что надо будет преодолевать плотную оборону. Заостряли внимание на моментах, где мы можем создавать шансы. Видимо, соперник на своем пятаке был быстрее нас. Против «Автомобилиста» всегда сложно отыгрываться, в первый раз это получилось, во второй уже нет, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» проиграл в Екатеринбурге «Автомобилисту» со счетом 1:2. Хозяева дважды выходили вперед, в итоге вторая шайба стала победной для них. Матч стал тысячным для «Автомобилиста» в чемпионатах КХЛ и последним на старой арене «Уралец». Со следующей домашней игры команда начнет играть на новой «УГМК Арене».



«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции с 76 очками в 59 матчах. Столько же баллов у «Металлурга», уступающего казанцам только по дополнительным показателям.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 28 февраля в Челябинске с «Трактором» в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин