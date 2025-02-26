В Альметьевском районе Татарстана легковушка врезалась в грузовик — есть погибший
В Альметьевском районе Татарстана автомобиль Лада врезался в грузовик. По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
20-летний виновник аварии скончался на месте. Водитель грузовика получил травмы. На данный момент обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают специалисты.
Напомним, вчера в Казани автомобиль Mazda CX5 врезался в автобусную остановку, следуя по улице Достоевского. За рулем была местная жительница с 12-летним стажем вождения. Женщина рассказала, что ей пришлось изменить направление движения, потому что автомобиль перед ней резко затормозил.
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