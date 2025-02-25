В Казани автомобиль врезался в автобусную остановку

Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Казани

Сегодня в Казани автомобиль Mazda CX5 врезался в автобусную остановку, следуя по улице Достоевского со стороны улицы Абжалилова в направлении улицы Вишневского. За рулем была жительница города со стажем вождения 12 лет, сообщили в Госавтоинспекции столицы Татарстана.

Женщина рассказала, что ей пришлось изменить направление движения, потому что автомобиль перед ней резко затормозил. После он уехал с места происшествия. Сейчас инспекторы проводят проверку.

На остановке перед ДТП находилась девушка, которая, по счастливой случайности, не пострадала.

Напомним, в январе и феврале в Казани наблюдался рост аварий с погибшими и ранеными. Всего за полтора месяца этого года было зарегистрировано 136 ДТП, в которых погибло семь человек, а 177 были ранены.



Галия Гарифуллина