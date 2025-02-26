Томас Бах отказался от членства в МОК спустя 34 года после первого избрания

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сложит полномочия члена организации. С момента его первого избрания прошло 34 года, сообщается на сайте организации.

Бах подал заявление об отставке с поста члена МОК. Его приняли сегодня, 26 февраля. Решение вступит в силу 23 июня, когда пост займет новый президент МОК.

Напомним, Бах впервые был избран членом МОК еще в 1991 году. В 1996-м вошел в исполком организации, а 10 сентября 2013 года его избрали президентом МОК. В 2021 году он успешно переизбрался на этот пост. О том, что Бах не будет избираться снова, стало известно прошлым летом.



Нового президента организации выберут 20 марта. На пост претендуют семь человек со всего мира.

Галия Гарифуллина