Бастрыкину доложат о проверке по факту падения на ребенка наледи в Лениногорске

Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на опубликованную в интернете информацию о том, что на шестилетнего мальчика упала наледь с балкона многоквартирного дома. Ребенок был госпитализирован.



Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Татарстану Марселю Дулкарнаеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки по этому факту и принятом по ее итогам решении. Центральный аппарат ведомства проконтролирует исполнение поручения и ход проверки.



Напомним, в Лениногорском районе Татарстана на мальчика упала снежная глыба с балкона пятого этажа. Мальчика срочно госпитализировали. В результате проверки главному инженеру управляющей компании АО «Центр ЖКХ и С» назначили штраф в размере 4 тыс. рублей. Также ему выдали предписание об устранении нарушений, связанных с безопасностью на территории.

Галия Гарифуллина