В Лениногорске на ребенка упала снежная глыба с 5-го этажа

Фото: Реальное время

В Лениногорском районе Татарстана на шестилетнего мальчика упала снежная глыба с балкона пятого этажа. Инцидент произошел, когда ребенок находился на улице. Об этом сообщили в пресс-службе жилинспекции республики.

После происшествия мальчика срочно госпитализировали.

В результате проверки главному инженеру управляющей компании АО «Центр ЖКХ и С» назначили штраф в размере 4 тыс. рублей. Также ему выдали предписание об устранении нарушений, связанных с безопасностью на территории.

Напомним, что государственная жилищная инспекция Татарстана (ГЖИ РТ) обнародовала антирейтинг управляющих компаний (УК) по итогам 2024 года. Список возглавил учредитель трех УК в Альметьевском районе.



Анастасия Фартыгина