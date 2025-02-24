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В Лениногорске на ребенка упала снежная глыба с 5-го этажа

10:17, 24.02.2025
В Лениногорске на ребенка упала снежная глыба с 5-го этажа
Фото: Реальное время

В Лениногорском районе Татарстана на шестилетнего мальчика упала снежная глыба с балкона пятого этажа. Инцидент произошел, когда ребенок находился на улице. Об этом сообщили в пресс-службе жилинспекции республики.

  • После происшествия мальчика срочно госпитализировали.

В результате проверки главному инженеру управляющей компании АО «Центр ЖКХ и С» назначили штраф в размере 4 тыс. рублей. Также ему выдали предписание об устранении нарушений, связанных с безопасностью на территории.

Напомним, что государственная жилищная инспекция Татарстана (ГЖИ РТ) обнародовала антирейтинг управляющих компаний (УК) по итогам 2024 года. Список возглавил учредитель трех УК в Альметьевском районе.

Анастасия Фартыгина

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