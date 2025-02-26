Стоимость сливочного масла в России начала снижаться впервые с осени 2023 года

Фото: Мария Зверева

Стоимость сливочного масла в России начала снижаться впервые с сентября 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным Росстата, на прошлой неделе цена на масло снизилась на 0,1%. Для сравнения, неделей ранее она выросла на 0,1%.



Напомним, в декабре прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала антикартельные проверки среди производителей сливочного масла из-за обращений граждан о росте цен на этот продукт.

С сентября 2024-го крупнейшие торговые сети пересмотрели закупочные цены на молочную продукцию с повышенным содержанием молочного жира (сливочное масло, сливки, сметана, йогурты, сыры), в результате чего розничные цены выросли от 10 до 30%. Уже в октябре стоимость брикета массой в 180 граммов приблизилась к 200 рублям.



Галия Гарифуллина