Антимонопольная служба начала антикартельные проверки производителей сливочного масла

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала антикартельные проверки среди производителей сливочного масла из-за обращений граждан о росте цен на этот продукт. Об этом сообщили в ТАСС.

Ведомство сообщает, что проверочные мероприятия направлены на выяснение причин повышения цен и соблюдение антимонопольного законодательства.



— ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла. Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен, — подчеркнули в сообщении.

Напомним, что в 2024 году импорт сливочного масла в Россию увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом.



Анастасия Фартыгина