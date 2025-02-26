По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Африкой вырос на 10%

Фото: Татьяна Демина

По итогам 2024 года товарооборот между Россией и африканскими странами увеличился на 10%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

— Правда, торговые и экономические связи между нашими странами, безусловно, нуждаются во внимательном отношении с обеих сторон. И я очень рассчитываю, что нам удастся договориться о том, чтобы мы набирали все-таки обороты. Здесь есть хорошие заделы и хорошие возможности, — цитирует российского лидера ТАСС.

Что касается сотрудничества России конкретно с Гвинеей-Бисау, оно растет, но сами показатели товарооборота пока остаются небольшими. В число перспективных направлений для взаимодействия входят геологоразведка, минерально-сырьевая сфера, энергетика, сельское хозяйство.

Напомним, в январе раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о наличии потенциала для развития сотрудничества с Зимбабве. В разные годы туда поставлялись автомобили КАМАЗ, а также экспортировались вертолеты Казанского вертолетного завода.

Галия Гарифуллина