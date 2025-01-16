Минниханов заявил о наличии потенциала для развития сотрудничества с Зимбабве

В казанском Кремле состоялась встреча с делегацией Зимбабве, которую возглавил раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие заместитель министра промышленности и торговли республики Герман Лернер. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

На встрече подчеркнули, что Зимбабве является надежным союзником России на Африканском континенте, с которым у страны сложились крепкие связи в период борьбы за независимость. В разные годы в Зимбабве поставлялись автомобили КАМАЗ, а также экспортировались вертолеты Казанского вертолетного завода.

Рустам Минниханов заявил о наличии большого потенциала для развития сотрудничества с зимбабвийскими компаниями в таких областях, как энергетика, машиностроение, автомобилестроение, ИТ-технологии, медицина и фармацевтика. Он подчеркнул, что эти направления имеют значительную перспективу.

Раис также кратко рассказал о республике как одном из ведущих и промышленно развитых регионов России. Основу экономики Татарстана составляют нефтедобыча и нефтепереработка, а также нефтехимия — республика является крупнейшим производителем синтетического каучука и полимеров.



Напомним, что власти Зимбабве направили представительную группу в Россию, чтобы перенять опыт организации и функционирования современных продовольственных рынков. Причиной послужило недавнее происшествие на оптовом рынке Мбаре, расположенном на окраине Хараре, где произошел сильный пожар, в результате которого он был полностью уничтожен.



Анастасия Фартыгина