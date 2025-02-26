Законопроект об обязанности пускать в дом газовщиков приняли в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому жильцы обязаны предоставлять специалистам доступ к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ по техобслуживанию и ремонту. Об этом сообщает «Интерфакс».
Соответствующие дополнения предлагают внести в статью 157 Жилищного кодекса. Кроме того, согласно законопроекту, если жильцы не предоставляют доступ к газовому оборудованию, специализированная организация сможет обратиться в суд с заявлением об обязании собственника или нанимателя его обеспечить.
Также документом предлагается сократить сроки рассмотрения судами заявлений о предоставлении доступа в жилое помещение для газовых служб в случае отказа жильца до 12 дней вместо месяца.
Напомним, недавно Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал принять в первом чтении данный законопроект. Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит оперативно обеспечивать доступ специалистов к газовому оборудованию, что будет способствовать повышению безопасности его эксплуатации. Правительство поддержало законопроект при условии его доработки.
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