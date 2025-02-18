Госдума рассмотрит законопроект об обязательном доступе газовщиков в квартиры

Фото: Александра Шарафиева

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который обяжет собственников и нанимателей жилья в многоквартирных домах (МКД) предоставлять доступ сотрудникам специализированных газовых организаций для проведения технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Об этом сообщает РИА «Новости».

Законопроект также предусматривает сокращение срока рассмотрения судом заявлений от газовых организаций в случае отказа в доступе к газовому оборудованию до 12 дней.

В случае если собственник или наниматель жилья отказывается добровольно предоставлять доступ к газовому оборудованию, законопроектом закрепляется право специализированной организации обратиться в суд с заявлением об обязании обеспечить доступ для проведения необходимых работ.

Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит оперативно обеспечивать доступ специалистов к газовому оборудованию, что будет способствовать повышению безопасности его эксплуатации. Правительство поддержало законопроект при условии его доработки.

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Рената Валеева