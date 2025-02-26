«Ак Барс» назвал состав на матч против «Автомобилиста» в рамках КХЛ

«Ак Барс» определился с составом на игру с «Автомобилистом» в Екатеринбурге в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина оставила без изменений сочетания игроков по сравнению с предыдущим матчем против «Лады» в Казани.

В воротах «Ак Барса» с первых минут сыграет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Амир Мифтахов. Защитник Митчелл Миллер, отправившийся с командой на выездную серию, остался вне заявки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» ранее в Казани победил «Ладу» со счетом 2:1. В преддверии встречи с тольяттинцами тренерский штаб казанцев произвел кардинальные изменения в сочетаниях игроков.

Матч в Екатеринбурге стартует в 17.00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и ТНВ.



«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции с 76 очками. «Автомобилист» идет вторым в турнирной таблице Востока с 79 баллами.

Зульфат Шафигуллин