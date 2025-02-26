Олимпийский комитет России провел с МОК переговоры о восстановлении организации

Фото: Динар Фатыхов

Олимпийский комитет России (ОКР) предварительно обсудил с Международным олимпийским комитетом (МОК) восстановление организации. Об этом сообщил член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

— Предварительно мы разговаривали с МОК. Но все эти решения будут приняты лишь после выборов. Сейчас там все сосредоточено на этом, — цитирует его ТАСС.

По словам Тарпищева, Олимпийский комитет России должны будут восстановить в правах, если будет закрыт формальный вопрос, из-за которого он был отстранен. Напомним, это произошло осенью 2023 года из-за включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Главу МОК выберут 20 марта, новый пост он займет в конце июня. На должность претендуют семь человек.



Напомним, по данным шведского телеканала SVT, МОК призвал допустить спортсменов из России и Белоруссии до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года. Себастьян Коу, глава World Athletics и один из кандидатов на пост президента комитета, недавно высказал мнение о возможности возвращения российских спортсменов на международные состязания.



Галия Гарифуллина