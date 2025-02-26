Раскрываемость киберпреступлений в Татарстане снизилась до 0,4%

Фото: Реальное время

В последние годы деятельность мошенников становится одной из самых серьезных угроз для общества. По данным МВД, за 2024 год в Татарстане зарегистрировали более 32 тыс. преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ), что на 20,8% больше, чем в предыдущем году. Однако раскрываемость этих преступлений снизилась до 15,4%. Подробнее — в материале «Реального времени».

Раскрываемость киберпреступлений снизилась до 0,4%

Наиболее настораживающим фактором является рост случаев несанкционированного доступа к компьютерной информации — их количество увеличилось на 238,7%, достигнув 8,2 тыс. случаев. В то же время уровень раскрываемости этих преступлений снизился до крайне низких 0,4%.

Хищения в сфере ИТТ составляют основную часть зарегистрированных преступлений — 54,3%. За год было зафиксировали 17,4 тыс. таких случаев.

Реальное время / realnoevremya.ru

Хотя общее количество хищений немного снизилось по сравнению с прошлым годом (17,7 тыс.), удельный вес этих преступлений в общей структуре киберпреступности уменьшился с 66,8% до 54,3%. Это указывает на появление новых видов цифровых угроз.

На фоне их увеличения также наблюдается адаптация преступников, что приводит к появлению многочисленных видов мошенничества.

Одной из наиболее распространенных схем остаются кражи со счетов граждан, их количество снизилось на 14,3%. Несмотря на это, раскрываемость краж также падает — с 27,6% до 25,9%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Замначальника отдела по раскрытию мошенничества Управления уголовного розыска МВД по Татарстану Рафаэль Мусаев подчеркнул необходимость повышать цифровую грамотность населения. Учитывая, что мошенники становятся все более изощренными, гражданам важно уметь распознавать опасные ситуации и не поддаваться на манипуляции, даже если звонящий представляется сотрудником банка.



Накануне депутат Госдумы Владимир Кошелев заявил, что судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками необходимо сделать гласными и публичными.

— Вся страна должна увидеть лица таких «анонимусов» и услышать их признания в содеянном. Это повысит цифровую грамотность населения и осложнит жизнь преступникам, — подчеркнул Кошелев.



Нехватка кадров и угроза дипфейка

Несмотря на усилия правоохранительных органов и профилактические меры, злоумышленники продолжают находить новые способы обмана граждан. Основной пик преступлений пришелся на 2020—2021 годы, после чего ситуация несколько стабилизировалась. Однако в 2024 году произошел новый всплеск правонарушений, связанных с хищением денежных средств через интернет и телефонные звонки.

Одной из самых распространенных схем остаются звонки от якобы сотрудников службы безопасности банков под предлогом несанкционированного доступа к счетам.

— В 2024 году участились случаи, когда мошенники представлялись сотрудниками «Госуслуг» или сотовых операторов, чтобы получить доступ к личным данным, включая паспортные данные, СНИЛС и другие документы, — сообщил замначальника отдела по раскрытию мошенничества Управления уголовного розыска МВД по Татарстану Рафаэль Мусаев.

Реальное время / realnoevremya.ru

По статистике МВД по республике, основная группа потерпевших — это люди в возрасте от 25 до 40 лет. Однако жертвами мошенников становятся и пожилые граждане, и даже подростки.

В 2023 году сумма ущерба от киберпреступлений в Татарстане составила более 4,7 млрд рублей, а в 2024 году эта цифра только продолжила расти. На заседании Госсовета Татарстана на прошлой неделе глава МВД по РТ Дамир Сатретдинов сообщил, что у граждан республики похитили 5,7 млрд рублей.

Самый крупный ущерб от одного преступления составил 18 млн рублей — пенсионер получил сообщение от бывшего руководителя. Ему сообщили, что злоумышленники завладели полной информацией, включая персональные данные, по всем работникам учреждения, включая заявителя. С помощью этой информации мошенники пытались вывести деньги действующих и бывших работников для финансирования ВСУ.

Правоохранительные органы активно работают над предотвращением преступлений, только в 2024 году было вынесено более 30 судебных решений против сотовых операторов, которые пропускали звонки с подмененных номеров.

— Штрафы на операторов составили более 10 млн рублей. Также банки и МВД совместно разработали систему блокировки подозрительных переводов. Если гражданин сообщает о мошенничестве, счет блокируется — и деньги возвращаются на счет жертв, — сообщил Мусаев.

Проблема остается актуальной из-за нехватки кадров в подразделениях уголовного розыска. В Татарстане штат сотрудников, занимающихся киберпреступлениями, укомплектован лишь наполовину. Для решения этой проблемы в учебные программы институтов МВД были введены специальные курсы по борьбе с IT-преступностью.

В последнее время злоумышленники начали использовать искусственный интеллект для создания поддельных голосовых сообщений и видеозаписей, сообщили в министерстве. Это позволяет имитировать голоса родственников или знакомых, чтобы выманить деньги. Такие случаи пока не превышают лишь 1—2% от общего числа преступлений. По итогам 2024 года число дипфейк-звонков от якобы родственников и руководителей составило десятки тысяч случаев, а в 2025-м оно может возрасти еще в десятки раз.



Анастасия Фартыгина