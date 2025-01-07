В России может вырасти число дипфейк-звонков от «родственников» и «начальников»

По итогам 2024 года число дипфейк-звонков от якобы родственников и руководителей составило десятки тысяч случаев, а в 2025-м оно может возрасти еще в десятки раз. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

— Есть пример, когда подделка голоса CEO приводила к краже $243 тыс. со счетов крупной британской энергетической компании, — сообщил директор Ideco Дмитрий Хомутов.

Также мошенники могут использовать видеозвонки с использованием дипфейков в реальном времени и прислать в Telegram несуществующее сообщение в формате «кружочка».

Еще в мае прошлого года в Госдуму планировали внести законопроект об уголовной ответственности за использование технологий дипфейков в преступных целях. За это может грозить штраф до 1,5 млн рублей и лишение свободы сроком до 7 лет в зависимости от статьи УК. По словам экспертов, инициатива является преждевременной и ее реализация может повлечь за собой большое количество уголовных дел за «абсолютно шуточные истории».