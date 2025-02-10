В Госдуме предложили сделать судебные процессы над кибермошенниками публичными

Фото: Дарья Пинегина

Депутат Госдумы Владимир Кошелев заявил, что судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками необходимо сделать гласными и публичными. По его мнению, это поможет повысить цифровую грамотность населения и усложнит жизнь злоумышленникам, пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит поправки в десятки законов для усиления борьбы с кибермошенничеством.

— На мой взгляд, борьба с киберпреступностью не должна отставать от развития цифровых форматов взаимодействия государства и общества. Поэтому ко второму чтению необходимо прорабатывать вопрос о том, чтобы судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками сделать гласными и публичными. Вся страна должна увидеть лица таких «анонимусов» и услышать их признания в содеянном. Это повысит цифровую грамотность населения и осложнит жизнь преступникам, — подчеркнул Кошелев.

Депутат также призвал граждан проявлять бдительность в вопросах предоставления доступа к личным данным, особенно в ситуациях, связанных с финансовыми операциями.

Ранее эксперт рассказал, чтобы усложнить деятельность киберпреступников, необходимо проводить автоматическую проверку звонков в интернете и массовое просвещение граждан.

Рената Валеева