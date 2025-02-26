Совфед ратифицировал договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

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Совфед единогласно ратифицировал договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписание которого состоялось в декабре 2024 года.

Документ, инициированный президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, устанавливает новые принципы коллективной защиты. Ключевым положением соглашения является возможность применения ядерного оружия в ответ на использование обычных вооружений, если это создает угрозу суверенитету одной из сторон.

Также договор закрепляет принцип взаимной защиты: вооруженное нападение на одну из стран рассматривается как акт агрессии против всего Союзного государства.

Ратификация документа Совфедом завершает внутрироссийскую процедуру его утверждения. Теперь соглашение должно быть официально зарегистрировано и вступить в силу после обмена ратификационными грамотами между двумя странами.

Напомним, что недавно президент России Владимир Путин также направил в Госдуму проект договора с Белоруссией, касающийся гарантий безопасности в рамках Союзного государства.

Матвей Гавриков