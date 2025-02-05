Путин предложил Госдуме ратифицировать договор о безопасности с Белоруссией
Президент России Владимир Путин направил в Госдуму проект договора с Белоруссией, касающийся гарантий безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщили в РИА «Новости».
Договор, который предлагается к ратификации, включает в себя основные положения о взаимной поддержке и сотрудничестве в области безопасности между двумя странами.
Накануне Путин внес этот же договор в парламент. Документ будет представлен замминистра иностранных дел Александром Грушко.
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