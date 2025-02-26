На улице Крутовской в Казани ограничено автомобильное движение
Власти Казани сообщили о частичном ограничении автомобильного движения по улице Крутовской в связи с проведением газовых работ. Как сообщает комитет внешнего благоустройства города, данные меры связаны с необходимостью ответвления газопровода.
Работы будут выполнены в два этапа:
Первый этап пройдет с 6 по 23 марта в районе домов №26ж, №26и, а также напротив дома №26а корп.2 по улице Тихорецкой. В этот период будет частично закрыта проезжая часть.
Второй этап запланирован с 24 марта по 9 апреля возле здания №19 корп.2 по улице Тихорецкой, где также частично ограничат движение транспорта.
Напомним, что с 27 февраля по 10 марта частично или полностью перекроют проезд по двум улицам Ново-Савиновского района.
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