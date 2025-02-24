В Казани из-за реконструкции северного коллектора ограничат движение по двум улицам

Фото: Максим Платонов

В Казани временно ограничат движение транспорта по двум улицам Ново-Савиновского района. Это связано с реконструкцией участка третьего северного коллектора, сообщает пресс-служба мэрии города.

С 27 февраля по 10 марта закроют следующие участки:

местный проезд в районе дома №26 по ул. Чистопольской (полностью);

местный проезд возле дома №28 по ул. Чистопольской (полностью);

тротуар около дома №30 по ул. Чистопольской (частично).

Также 1 марта с 23.00 до 6.00 2 марта полностью перекроют проезжую часть между домами №26 и №28 по ул. Меридианной.

Напомним, 25 февраля 2025 года в Казани будут действовать ограничения на движение и парковку автомобилей из-за съемок художественного сериала «Айда». Ограничения начнутся с полуночи и продлятся до 18.00.

Елизавета Пуншева