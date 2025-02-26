В РАН сообщили, что новый коронавирус из Китая пока не опасен для людей

Фото: Максим Платонов

Штамм HKU5-CoV-2, обнаруженный у летучих мышей в Китае и потенциально способный передаваться человеку, не представляет серьезной угрозы для населения. Об этом сообщает академик РАН Сергей Нетесов РИА «Новости».

Новый возбудитель является разновидностью вируса HKU5, который был впервые выявлен еще в 2006 году. Исследования показали, что у одной из разновидностей этого вируса есть схожий участок белка S, отвечающего за связывание с рецепторами клеток человека, как и у SARS-CoV-2. Однако за все время наблюдений случаев заболевания этим вирусом среди людей не зарегистрировано.

— Летучие мыши являются носителями сотен различных вирусов, но лишь немногие из них способны поражать человека. Поэтому говорить о реальной опасности HKU5-CoV-2 для населения преждевременно, — подчеркнул Нетесов.

Эксперт также отметил, что постоянный мониторинг вирусов, циркулирующих среди животных, является важной частью профилактики новых эпидемий, но паниковать из-за обнаружения каждого нового штамма не стоит.

Напомним, что штамм был обнаружен у японского нетопыря в Гонконге. Исследования показывают, что этот вирус может быть заразен для человека.



Матвей Гавриков