Рахимов рассказал о проблемах «Рубина» с травмами игроков

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» испытывает сложности с травмами футболистов в преддверии матча с «Ахматом» в Российской премьер-лиге (РПЛ). О повреждениях игроков рассказал главный тренер казанского клуба Рашид Рахимов.

— Надо было увидеть сегодняшнюю тренировку, где из-за болезни, отравления и травм выбыли сразу три центральных защитника. Грицаенко чуть раньше, Вуячич и Тесленко — вчера. Ломается тренировочный процесс, потому что конкуренции как таковой нет, — сказал Рахимов.

При этом тренер «Рубина» посетовал на отсутствие трансферов. В зимнее трансферное окно казанский клуб не подписал ни одного новичка. По словам Рахимова, «Рубин» планировал подписать зимой двух-трех новых игроков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также тренер казанцев заявил, что полузащитник Александар Юкич пока не присоединился к команде после травмы. Австрийский футболист не готов помочь на данном этапе сезона из-за осложнений после операции на крестообразных связках колена.

— К сожалению, пока он не может быстро вернуться к нам. Есть определенные послеоперационные осложнения. Он восстанавливается в реабилитационном центре с терапевтами. В скором времени должен присоединиться к нам, — сказал Рахимов «Матч ТВ».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Первый матч после возобновления сезона «Рубин» проведет 1 марта в Грозном с «Ахматом» в рамках 19-го тура РПЛ. Команда Рахимова занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Ахмат» идет на предпоследней строчке, отставая от зоны стыковых матчей на один балл.

Подробнее о состоянии казанской команды и готовности «Рубина» к рестарту РПЛ читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин