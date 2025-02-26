Редкоземельные металлы Украины оценили в триллион долларов

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидаемое соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может составлять до одного триллиона долларов. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Трамп уточнил, что это может быть «очень большая сделка», комментируя переговоры между Вашингтоном и Киевом.

Трамп также подчеркнул, что США хотят гарантии поставок этих металлов от Украины в обмен на финансовую и военную помощь.

Напомним, что 14 февраля Washington Post сообщила, что американские власти предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать документ, передающий США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины, но Зеленский отказался от этого соглашения.



Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности к сотрудничеству с США в сфере редкоземельных металлов. Трамп выразил поддержку концепции заключения соглашения с Россией для получения доступа к ископаемым, сообщили в Reuters.



Россия имеет запасы редкоземельных металлов, которых хватит на тысячи лет, однако для их разработки необходимо увеличить внутренний спрос. Об этом заявил Руслан Димухамедов, председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов.



Анастасия Фартыгина