Эксперт: Россия обеспечена редкоземельными металлами на тысячи лет

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Россия имеет запасы редкоземельных металлов, которых хватит на тысячи лет, однако для их разработки необходимо увеличить внутренний спрос. Об этом заявил Руслан Димухамедов, председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов, передали в ТАСС.

По словам Димухамедова, запасы редкоземельных металлов в России составляют миллионы тонн, но внутренний спрос на них ограничен всего тысячами тонн. Это означает, что имеющихся ресурсов достаточно для долгосрочной разработки. Однако, чтобы эти запасы начали использоваться, нужно создать спрос на рынке.

Качество руды из российских месторождений соответствует мировым стандартам, но сложные климатические условия и логистика затрудняют разработку. Для этого необходимы инвестиции в инфраструктуру.

Реальное время / realnoevremya.ru

В России общие запасы 29 видов редких металлов составляют впечатляющие 658 млн тонн, сообщили в Минприроды. Среди них 15 видов редкоземельных металлов составляют 28,5 млн тонн.

К редким металлам относятся 14 видов полезных ископаемых и группа редкоземельных металлов из 15 видов.

Димухамедов также уточнил, что успешные страны в этой сфере, такие как Китай и США, активно поддерживают свою редкоземельную промышленность через государственные субсидии и налоговые льготы. России стоит учесть эти примеры и разработать меры государственной поддержки для развития своей сырьевой базы.

Напомним, что в России началось проектирование нового завода, который будет производить редкоземельные металлы. Предприятие разместится на территории ОАО «Соликамский магниевый завод» в Пермском крае.



Анастасия Фартыгина