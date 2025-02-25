Путин предложил США сотрудничество в области редкоземельных металлов

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к сотрудничеству с США в сфере редкоземельных металлов. Об этом сообщили в «Интерфакс».

Путин уточнил, что Россия обладает значительными запасами этих ресурсов и открыта для работы как с американскими властями, так и с частными компаниями. Он подчеркнул, что у России гораздо больше запасов редкоземельных металлов, чем у Украины, и указал на различные регионы страны, где они находятся: от Мурманска до Якутии.

Кроме того, глава государства поднял вопрос о возможности поставок алюминия в США. Россия ранее обеспечивала около 15% американского импорта этого металла и могла бы вернуть себе эту долю. По его словам, если США откроют свой рынок для российских производителей, Россия сможет предложить около 2 млн тонн алюминия, что поможет стабилизировать цены.

Президент также предложил рассмотреть совместные проекты в сфере энергометаллургии в Сибири, включая строительство новых гидроэлектростанций и алюминиевых заводов. Проекты требуют значительных инвестиций, но могут быть выгодными для обеих стран. Путин добавил, что сотрудничество в области редкоземельных металлов и других ресурсов открывает новые возможности для совместной работы.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подтвердил намерение продолжать сотрудничество с Россией и Северной Кореей в области ядерного разоружения. Трамп также сообщил о возрождении сделки с Украиной по редкоземельным металлам, подчеркнув, что украинские власти «грубо обошлись» с главой Минфина США во время его визита в Киев.

Анастасия Фартыгина