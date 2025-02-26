«Ак Барс» сыграет в Екатеринбурге с «Автомобилистом» в матче КХЛ

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Екатеринбурге с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина начинает свою трехматчевую выездную серию.

«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции с 76 очками в 58 матчах. Казанцы выиграли две последние игры в чемпионате у «Нефтехимика» (3:2ОТ) и «Лады» (2:1). В составе гостей не сыграет форвард Ник Петан, но может выйти на лед защитник Митчелл Миллер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Автомобилист» победил в четырех из пяти последних матчей в КХЛ. Игрой против «Ак Барса» команда Николая Заварухина завершает четырехматчевую домашнюю серию. «Автомобилист» идет вторым в турнирной таблице Востока с 79 баллами в 58 встречах.

По победам в очных противостояниях лидирует «Ак Барс». Казанцы 39 раз побеждали уральцев при 23 поражениях. В текущем сезоне «Ак Барс» дважды разгромил «Автомобилист» — 6:2, 4:1.

В прямом эфире матч из Екатеринбурга покажет телеканал ТНВ в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин