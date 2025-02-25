Президент АвтоВАЗа: Renault придется возместить 112,5 млрд рублей, чтобы вернуться

Фото: Динар Фатыхов

Если французская автомобильная группа Renault захочет вернуть свою долю в АвтоВАЗе, то ей предстоит возместить порядка 112,5 млрд рублей. Такое заявление сделал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

В 2022 году Renault передал в госсобственность России 67,69% акций АвтоВАЗа и 100% завода «Рено Россия». Сделка символически оценивалась в рубль.

— В 2023 году наш объем инвестиций составил более 27,5 миллиарда рублей, в 2024 году эта цифра вплотную приблизилась к 40 миллиардам, а в нашем плане на текущий 2025 год эта цифра будет, наверное, минимум 45 миллиардов. То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать. Таким образом цена входа не будет равна цене выхода — за один рубль, — цитирует Соколова РИА «Новости».

Генеральный директор Renault Лука де Мео упоминал, что компания может вернуться в Россию. Тем не менее в «Ростехе» сообщали, что переговоры с бывшим акционером АвтоВАЗа не ведутся.

Напомним, российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что некоторые американские компании вернутся на российский рынок во втором квартале 2025 года. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, этот процесс будет сложным, так как многие рыночные ниши уже заняты.

Галия Гарифуллина