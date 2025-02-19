РФПИ: американские компании могут вернуться в Россию в 2025 году

Фото: Инна Серова

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что некоторые американские компании вернутся на российский рынок во втором квартале 2025 года. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, этот процесс будет сложным, так как многие рыночные ниши уже заняты, сообщили в ТАСС.

Дмитриев подчеркнул, что уход американского бизнеса из России обернулся для него потерями более чем в $300 млрд. Наибольшие убытки понесли IT и медиа компании (123 млрд долларов), а также потребительский сектор и здравоохранение (94 млрд долларов).

Кроме того, в ходе недавних переговоров в Эр-Рияде обсуждались совместные проекты в Арктике, что может повысить вероятность совместных инвестиций между Россией и США. Дмитриев уточнил, что после этих переговоров совместные инвестиции между странами стали более вероятны.

Напомним, что в Эр-Рияде состоялись переговоры между Россией и США, в которых приняли участие Сергей Лавров, Марко Рубио и другие высокопоставленные представители обеих стран. Делегации договорились о создании переговорных групп по урегулированию конфликта на Украине и механизма консультаций для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях. По данным Fox News, на встрече согласовали трехэтапный мирный план по Украине, однако позднее Сергей Лавров заявил, что это фейк.



Анастасия Фартыгина