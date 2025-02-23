В начале года в Казани зафиксировали рост числа ДТП с погибшими и ранеными

Фото: Ринат Назметдинов

В январе и феврале в Казани наблюдается рост ДТП с погибшими и ранеными. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.



По его словам, всего за полтора месяца этого года было зарегистрировано 136 ДТП, в которых погибло семь человек, а 177 были ранены.

— Также напрягает, что в прошлом году почти не было ДТП с наездами на препятствие. В этом году нет снега, нет проблем в движении — и вот результат: 13 наездов на препятствие, в которых 1 человек погиб и 21 ранен. Есть очень мощные повреждения: машины с людьми «обнимают» столбы, врезаются в заборы, не справляются с управлением. Эти факты указывают на проблему и подсказывают нам принимать экстренные меры, — подчеркнул глава Госавтоинспекции.

Подробнее — в интервью Михаила Савина «Реальному времени».

Галия Гарифуллина