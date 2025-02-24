Потребительское кредитование в Татарстане упало на 42%

Фото: Максим Платонов

В январе 2025 года в Татарстане наблюдалось резкое снижение потребительского кредитования. Местные банки выдали более 70 тыс. кредитов на сумму около 14 млрд рублей. По сравнению с декабрем прошлого года количество кредитов уменьшилось на 17%, а общий объем снизился на 42%. Об этом сообщили в объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Согласно данным ОКБ, республика занимает 6-е место в России по числу и объему выданных кредитов, уступая лишь Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому и Свердловскому регионам.

На фоне этих изменений в стране в целом банки выдали 2,7 млн кредитов на сумму 475,1 млрд рублей, что является самым низким уровнем кредитования за последние несколько лет.

Напомним, что по итогам 2024 года Тува стала регионом с наибольшей закредитованностью населения в России. В то же время Татарстан занял 74-е место в этом рейтинге. Жители Тувы больше всего задолжали банкам, в то время как в Ингушетии и Крыму показатели закредитованности оказались наименьшими.



Анастасия Фартыгина