В Казани приостановили движение трамваев на Ямашева — Гаврилова из-за ДТП

Движение трамвайных маршрутов №5, 5а и 7 временно приостановили на участке улиц Ямашева и Гаврилова в Казани из-за столкновения легкового автомобиля с трамваем. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

По предварительным данным, водитель автомобиля, объезжая пробку по трамвайным путям, не убедился в безопасности и выехал перед трамваем. В результате ДТП никто не пострадал.

Трамвайные маршруты временно следуют через улицы Халитова и С.Галеева. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Upd. Движение восстановлено в полном объеме в 15.27, сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Анастасия Фартыгина