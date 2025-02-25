В Казани приостановили движение трамваев на Ямашева — Гаврилова из-за ДТП
Движение трамвайных маршрутов №5, 5а и 7 временно приостановили на участке улиц Ямашева и Гаврилова в Казани из-за столкновения легкового автомобиля с трамваем. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
По предварительным данным, водитель автомобиля, объезжая пробку по трамвайным путям, не убедился в безопасности и выехал перед трамваем. В результате ДТП никто не пострадал.
Трамвайные маршруты временно следуют через улицы Халитова и С.Галеева. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
Upd. Движение восстановлено в полном объеме в 15.27, сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
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